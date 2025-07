Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 40,68 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Daimler Truck-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,68 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,13 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der Daimler Truck-Aktie ging bis auf 40,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 583.591 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. 11,43 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 29,61 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 27,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,79 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,56 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 12,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,86 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie mit Gewinnen: UBS hebt vor Quartalszahlen Kursziel für Daimler Truck an

Daimler Truck-Aktie gesucht: Neues Logistikzentrum eröffnet

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy