Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,58 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 40,58 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,03 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 320.195 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 37,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 45,56 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Aktie mit Gewinnen: UBS hebt vor Quartalszahlen Kursziel für Daimler Truck an

Daimler Truck-Aktie gesucht: Neues Logistikzentrum eröffnet

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy