Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,33 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 34,33 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 34,52 EUR. Das Tagestief markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,29 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.707 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 38,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2023 bei 27,97 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 18,53 Prozent sinken.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,80 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 52,75 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,93 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler Truck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

