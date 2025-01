Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

So entwickelt sich Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 39,28 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 39,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 39,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,09 EUR. Bisher wurden via XETRA 390.374 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,28 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 32,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,77 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,13 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,19 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

