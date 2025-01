Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 38,66 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,7 Prozent auf 38,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,05 EUR. Mit einem Wert von 39,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 340.524 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 23,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Abschläge von 23,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,84 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,86 Mrd. EUR gelegen.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

