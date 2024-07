Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 36,73 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,73 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,85 EUR aus. Bei 36,81 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 33.943 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Gewinne von 29,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,92 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,75 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,90 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,26 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,20 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Daimler Truck-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 EUR je Aktie.

