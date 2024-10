Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 35,20 EUR.

Mit einem Wert von 35,20 EUR bewegte sich die Daimler Truck-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,45 EUR. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 34,93 EUR. Bei 35,21 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 518.565 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Bei 27,97 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,75 EUR.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,88 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,17 EUR je Daimler Truck-Aktie.

