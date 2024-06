Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 38,42 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 38,42 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,50 EUR zu. Bei 37,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 270.059 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 24,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,97 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,20 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 03.05.2024. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,90 EUR je Aktie erzielt worden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

