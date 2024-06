Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 37,49 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 37,49 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Daimler Truck-Aktie bis auf 37,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,36 EUR. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 602.629 Aktien.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.11.2023 (27,97 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 25,39 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,00 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 03.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,20 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2025.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler-Truck-Aktie höher: Daimler Truck fährt in die A-Liga: S&P hebt Rating an

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX bewegt sich mittags im Plus

Freundlicher Handel: LUS-DAX mittags in der Gewinnzone