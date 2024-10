Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 35,67 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 35,67 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,81 EUR zu. Bei 35,53 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 171.050 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 25,13 Prozent niedriger. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,80 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 52,75 EUR an.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,17 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

