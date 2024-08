Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck macht am Nachmittag Boden gut

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 34,19 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 34,19 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 34,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,59 EUR. Bisher wurden via XETRA 242.744 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 39,34 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,19 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,82 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,63 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 01.08.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,28 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün