Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 38,45 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 38,45 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,22 EUR nach. Bei 39,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 469.196 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,64 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 29,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 51,00 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,14 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Kursplus

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen