Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 36,78 EUR.

Der Daimler Truck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 36,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 36,00 EUR. Bei 36,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 851.507 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 28,44 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,49 Prozent.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck-Aktie wird bei 46,78 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 14.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,95 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 14,35 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Daimler Truck am 14.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2026.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,51 EUR je Aktie.

