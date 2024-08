Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 34,35 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 34,35 EUR. Kurzfristig markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 34,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112.078 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,69 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,97 EUR am 08.11.2023. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 22,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,63 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,88 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,28 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

