Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Daimler Truck zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 35,96 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 35,96 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,42 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 35,61 EUR. Bei 35,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 402.929 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 24,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 22,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 52,88 EUR.

Am 01.08.2024 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,11 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

