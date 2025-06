Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 38,60 EUR abwärts.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 38,60 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,55 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 251.784 Daimler Truck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 30,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 13.05.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,99 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

