Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag in Rot

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 38,76 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 38,76 EUR nach. Bei 38,41 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 38,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 390.419 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,95 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 29,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Im Vorjahr erhielten Daimler Truck-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,22 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 13.05.2025. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 12,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,99 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

