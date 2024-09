Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,7 Prozent auf 32,21 EUR. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 32,27 EUR. Bei 31,19 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 572.401 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei 47,64 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,90 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 13,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 52,75 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 1,11 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,00 Prozent auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

