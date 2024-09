Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Daimler Truck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 31,95 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Daimler Truck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 31,95 EUR. In der Spitze fiel die Daimler Truck-Aktie bis auf 31,89 EUR. Bei 32,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 54.789 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,97 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,46 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,75 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Daimler Truck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,88 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

