Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Dienstagvormittag positiv

Um 09:22 Uhr wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 26,01 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Daimler Truck-Aktie bis auf 26,22 EUR. Bei 26,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 41.584 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 41,44 EUR.

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

TRATON, Renault und Co.: Lkw-Käufer hoffen nach BGH-Urteil auf Schadenersatz

Daimler Truck-Aktie rutscht ins Minus: Betriebsratschef von Daimler Truck besorgt um Industriestandort

Daimler Truck-Aktie dennoch niedriger: Erstmals werden Mercedes-Benz Lastwagen in China gebaut

