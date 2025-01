Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 38,94 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 38,94 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 39,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.886 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,34 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,61 EUR am 11.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 23,96 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 51,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 07.11.2024. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 13,14 Mrd. EUR, gegenüber 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,19 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

