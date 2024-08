Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Mittwochmittag fester

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 34,11 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 34,11 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Daimler Truck-Aktie bei 34,23 EUR. Bei 34,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 85.306 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 27,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 18,00 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,63 EUR an.

Am 01.08.2024 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,33 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,88 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Daimler Truck am 07.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,28 EUR je Daimler Truck-Aktie.

Redaktion finanzen.net

