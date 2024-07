Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Daimler Truck-Kurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 38,14 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 38,14 EUR zu. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,34 EUR aus. Bei 37,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 208.754 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 24,91 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 36,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 03.05.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 13,26 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,20 Mrd. EUR umgesetzt.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,51 EUR in den Büchern stehen haben wird.

