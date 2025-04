Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verteuert sich am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 34,78 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 34,78 EUR zu. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,01 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,71 EUR. Zuletzt wechselten 61.953 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 30,33 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,00 EUR.

Am 14.03.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,95 EUR, nach 1,48 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,01 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 14,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Daimler Truck dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 20.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,33 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Hino Motors und Mitsubishi Fuso planen offenbar Zusammenschluss - Hino Motors-Aktie steigt

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. verleiht Daimler Truck-Aktie Neutral in jüngster Analyse

Daimler Truck-Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy an Daimler Truck-Aktie