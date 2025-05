Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 35,77 EUR zu.

Die Daimler Truck-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 35,77 EUR. Die Daimler Truck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 35,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188.706 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Daimler Truck-Aktie 26,73 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 20,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,93 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 46,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 14.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 14,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,20 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 20.05.2026.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,29 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

