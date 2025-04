DAX 40-Titel Daimler Truck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr eingebracht

Daimler Truck-Investment im Blick

Anleger, die vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurden Daimler Truck-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 46,61 EUR wert. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Daimler Truck-Aktie investiert, befänden sich nun 214,546 Daimler Truck-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.04.2025 auf 33,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.219,48 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,81 Prozent verringert.

Am Markt war Daimler Truck jüngst 25,86 Mrd. Euro wert. Das Daimler Truck-IPO fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Daimler Truck-Aktie lag damals bei 28,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net