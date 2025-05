Daimler Truck Aktie News: Anleger schicken Daimler Truck am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 39,54 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,54 EUR ab. Die Daimler Truck-Aktie sank bis auf 39,36 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.892 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. 14,64 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,11 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 45,22 EUR je Daimler Truck-Aktie an.

Am 13.05.2025 lud Daimler Truck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 12,45 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,09 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

