Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck verliert am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 39,78 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 39,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Daimler Truck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,19 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 680.485 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 13,95 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 25,57 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 45,22 EUR.

Daimler Truck veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 0,99 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 12,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,09 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

