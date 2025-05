Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 39,13 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 39,13 EUR abwärts. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,98 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,36 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 420.980 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 13,68 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,33 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,22 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,99 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,45 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 01.08.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,09 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Daimler Truck-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Daimler Truck-Aktie

JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Daimler Truck-Aktie mit Overweight

Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt