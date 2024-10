Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zeigt sich am Mittag gestärkt

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Daimler Truck. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 37,92 EUR.

Das Papier von Daimler Truck konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 37,92 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,50 EUR zu. Bei 37,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 322.603 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 25,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,97 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,24 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Daimler Truck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,85 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,88 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Daimler Truck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Daimler Truck die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Daimler Truck einen Gewinn von 4,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

