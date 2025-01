Daimler Truck Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Daimler Truck

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 39,43 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 39,43 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 38,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,77 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 480.742 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,64 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 24,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Am 07.11.2024 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 13,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,19 Prozent verringert.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q4 2024 wird am 20.03.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,14 EUR je Daimler Truck-Aktie.

