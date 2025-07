Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Daimler Truck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 42,64 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 42,64 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 42,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,53 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 193.611 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,31 Prozent. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,61 EUR. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 44,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,56 EUR.

Am 13.05.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,26 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,45 Mrd. EUR.

Am 01.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.07.2026 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 3,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

