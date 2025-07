Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagvormittag im Minus

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,60 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,60 EUR ab. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,50 EUR nach. Bei 40,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.957 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Daimler Truck-Aktie mit einem Kursplus von 11,65 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,07 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,79 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,56 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12,45 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Daimler Truck dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

