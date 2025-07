Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 44,52 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 44,52 EUR. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 44,81 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,81 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.926 Daimler Truck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 50,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Daimler Truck seine Aktionäre 2024 mit 1,90 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 45,56 EUR.

Am 13.05.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,14 Prozent auf 12,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,26 Mrd. EUR gelegen.

Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 01.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich unbeeindruckt von Großauftrag für Daimler Buses

Daimler Truck-Chefin: US-Zölle nicht das größte Problem - Aktie trotzdem leichter

Daimler Truck-Aktie mit Gewinnen: UBS hebt vor Quartalszahlen Kursziel für Daimler Truck an