Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 44,53 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 44,53 EUR. Bei 44,81 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 44,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 315.263 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 45,33 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,56 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,14 Prozent zurück. Hier wurden 12,45 Mrd. EUR gegenüber 13,26 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.08.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Daimler Truck möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

