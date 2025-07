Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Daimler Truck

Die Aktie von Daimler Truck zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Daimler Truck-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 44,30 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 44,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Daimler Truck-Aktie bei 44,81 EUR. Die Daimler Truck-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,08 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,81 EUR. Zuletzt wechselten 520.471 Daimler Truck-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,33 EUR an. 2,33 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 33,16 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,90 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 EUR je Daimler Truck-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,56 EUR.

Am 13.05.2025 legte Daimler Truck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Daimler Truck mit einem Umsatz von insgesamt 12,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Daimler Truck am 01.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,84 EUR je Aktie belaufen.

