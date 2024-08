Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,44 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Bei 34,74 EUR markierte die Daimler Truck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,27 EUR. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 275.817 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,33 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 27,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 23,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,82 EUR aus. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 53,63 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,88 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 07.11.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

