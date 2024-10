Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck legt am Freitagnachmittag zu

So bewegt sich Daimler Truck

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt wies die Daimler Truck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 39,18 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 39,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 39,30 EUR. Mit einem Wert von 37,53 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.141.285 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 47,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,59 Prozent. Am 08.11.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,97 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Daimler Truck 1,90 EUR aus. Analysten bewerten die Daimler Truck-Aktie im Durchschnitt mit 52,88 EUR.

Daimler Truck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 13,33 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,88 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Am 06.11.2025 wird Daimler Truck schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net



