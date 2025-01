Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Montagmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Daimler Truck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 39,98 EUR.

Das Papier von Daimler Truck legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 39,98 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 39,98 EUR. Bei 39,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 323.785 Aktien.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR. Gewinne von 19,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,00 EUR an.

Am 07.11.2024 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,77 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,19 Prozent auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,86 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Daimler Truck ein EPS in Höhe von 4,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

