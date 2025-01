Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 40,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 40,16 EUR. Die Daimler Truck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,27 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38.427 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Daimler Truck-Aktie somit 15,70 Prozent niedriger. Am 11.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Daimler Truck-Aktie bei 51,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Daimler Truck am 07.11.2024. Das EPS lag bei 0,77 EUR. Im letzten Jahr hatte Daimler Truck einen Gewinn von 1,13 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Daimler Truck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,15 EUR je Aktie.

