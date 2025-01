Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck springt am Mittwochmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Daimler Truck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 6,4 Prozent auf 41,91 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,4 Prozent auf 41,91 EUR zu. In der Spitze legte die Daimler Truck-Aktie bis auf 42,03 EUR zu. Bei 39,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 937.237 Daimler Truck-Aktien.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,67 Prozent hinzugewinnen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 29,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 41,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,83 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 51,00 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 1,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Daimler Truck am 20.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Daimler Truck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,15 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

