Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktie im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Daimler Truck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,4 Prozent auf 42,30 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 7,4 Prozent im Plus bei 42,30 EUR. Die Daimler Truck-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,38 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.776.863 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 47,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 12,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Daimler Truck-Aktie bei 51,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Daimler Truck am 07.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,77 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daimler Truck 1,13 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 13,14 Mrd. EUR, gegenüber 13,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,19 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.03.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2024 4,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

