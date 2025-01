Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Daimler Truck im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 42,46 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 42,46 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,25 EUR ab. Bei 42,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 307.598 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 47,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 10,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Abschläge von 30,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR. Im Vorjahr hatte Daimler Truck 1,90 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,00 EUR an.

Daimler Truck gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,77 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 1,13 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,14 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,86 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

