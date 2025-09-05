DAIWA TSUSHIN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DAIWA TSUSHIN hat am 04.09.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 30,99 JPY gegenüber 8,94 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,89 Prozent auf 1,56 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net