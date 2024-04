Dank Segment Consumer

Beiersdorf hat nach Wachstum bei allen Consumer-Marken im ersten Quartal die Umsatzprognose auf Konzernebene und für das Segment Consumer angehoben.

Wie der Hamburger Konsumgüterkonzern mitteilte, rechnet er nun mit organischem Umsatzplus zwischen 6 und 8 Prozent anstatt im mittleren einstelligen Prozentbereich. Die Prognose gilt für das Segment Consumer sowie auf Konzernebene.

Die Prognose für das kleinere Klebstoffsegment Tesa, das im ersten Quartal einen organischen Umsatzrückgang verzeichnete, präzisierte der DAX-Konzern. Erwartet wird nun ein organisches Umsatzplus zwischen 2 und 5 Prozent anstatt "im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich".

Die Prognosen für die Gewinnmargen bestätigte Beiersdorf. So soll 2024 die bereinigte Konzern-EBIT-Marge weiterhin leicht über Vorjahr landen. Im Segment Consumer soll sie 50 Basispunkte über Vorjahr liegen, bei Tesa auf Vorjahresniveau.

Im Auftaktquartal steigerte Beiersdorf den Umsatz organisch im Konzern um 7,3 Prozent auf rund 2,6 Milliarden Euro. Das Segment Consumer legte um 10,0 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro zu. Im Segment Tesa betrug der organische Umsatzrückgang 5,4 Prozent auf 397 Millionen Euro.

Beiersdorf konnte bei der Luxuskosmetikmarke La Prairie den schwachen Trend im ersten Quartal umdrehen, La Prairie kehrte mit einem kleinen organischem Umsatzplus von 1 Prozent "auf Wachstumskurs zurück". Das Wachstum soll sich im zweiten Halbjahr weiter beschleunigen.

Tesa litt vor allem unter Umsatzrückgang in der Electronics-Sparte in Asien und Nordamerika, rechnet aber damit, dass "alle Geschäftsbereiche und ihre Märkte wieder deutlich an Schwung gewinnen werden, besonders in der zweiten Hälfte des Jahres".

Im vorbörslichen Tradegate-Handel steigt die Beiersdorf-Aktie zeitweise 1,29 Prozent auf 134,00 Euro.

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)