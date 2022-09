Datron-Aktie: Insider passt Depot an

Datron meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 20.09.2022. Am 21.09.2022 wurde der Handel mit Datron-Anteilen gemeldet. 400 Datron-Papiere zu jeweils 9,50 EUR erwarb am 20.09.2022 PCI Private Capital Investment GmbH, in enger Beziehung. Im FSE-Handel kam die Datron-Aktie schlussendlich kaum vom Fleck und notierte bei 9,35 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Datron-Aktie im FSE-Handel und tendierte am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung zu guter Letzt bei 9,25 EUR. Die Datron-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 37,19 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 3.977.949 Anteilsscheine.

Vor dem aktuellen Trade wurden die letzten Director’s Dealings 25.09.2020 verzeichnet. Für jeweils 8,38 EUR baute Vorstand, Brüsch, Dr. Arne, das eigene Depot um 1.100 Aktien aus.

Redaktion finanzen.net