Evonik-Aktie etwas höher: Goldman senkt Ziel für Evonik auf 20 Euro - 'Sell'

Aktien in diesem Artikel Evonik 19,31 EUR

0,70% Charts

News

Analysen

Analystin Georgina Fraser senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Annahme für das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns Evonik in diesem Jahr um ein Prozent. Dem lägen geringere Margen in den Segmenten Nutrition & Care sowie Specialty Additives zugrunde.

Die Evonik-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,13 Prozent auf 19,29 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik AG

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, EVONIK