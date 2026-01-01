DAX25.286 -0,3%Est506.019 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,84 -1,4%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.135 -0,2%Euro1,1618 +0,1%Öl64,61 +1,2%Gold4.608 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Schaeffler SHA010 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- US-Börsen fester erwartet -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, RWE, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, Amazon, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang DAX nach starkem Jahresstart auf Richtungssuche: Kleine Verluste zum Wochenausklang
NVIDIA-Aktie im Blick: Das ist über die nächste Chipgeneration Vera Rubin bekannt NVIDIA-Aktie im Blick: Das ist über die nächste Chipgeneration Vera Rubin bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

DAVOS: WEF-Gründer Schwab auf Reisen statt in Davos

16.01.26 14:48 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Klaus Schwab wird nach mehr als 50 Jahren als Aushängeschild des von ihm gegründeten Weltwirtschaftsforums (WEF) beim Jahrestreffen in Davos nicht dabei sein. Er werde auf Reisen sein, sagte Schwab (87) der Deutschen Presse-Agentur. Er hoffe, dass in Davos bei allen politischen Problemen, die die Menschen verständlicherweise beschäftigen, trotzdem Zeit bleibe, über Zukunftsfragen nachzudenken - das Kernanliegen des Forums. Unter anderem werden in Davos US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet.

Wer­bung

Der deutsche Ökonom war im Frühjahr 2025 auf Druck des Vorstands von seinen Funktionen zurückgetreten, nachdem anonyme Vorwürfe über angebliches Fehlverhalten gegen ihn erhoben worden waren. Eine Anwaltskanzlei stufte die Vorwürfe nach einer Untersuchung als haltlos ein. Es habe eine Einigung mit dem WEF gegeben, den Weg "für eine fruchtbare Zusammenarbeit in der Zukunft" zu ebnen, teilte Schwabs Sprecher anschließend mit.

Schwab hatte die Stiftung World Economic Forum (WEF) 1971 gegründet. Sie gilt als eine der wichtigsten Plattformen für Spitzenpolitiker, Top-Manager, Wissenschaftler und Vertreter der Zivilgesellschaft aus aller Welt, um Zukunftsfragen zu erörtern.

Schwab schreibt privat an einer Buch-Serie über die Auswirkung der Künstlichen Intelligenz auf die Menschen. Gerade kam ein neuer Band heraus: "Restoring Truth and Trust" - Wahrheit und Vertrauen wiederherstellen. "Wenn ich mir die Welt zu Beginn des Jahres 2026 anschaue, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass all unsere Bemühungen - technologischer, wirtschaftlicher, bildungspolitischer oder politischer Art - letztlich bedeutungslos sein werden, wenn es uns nicht gelingt, die beiden Grundlagen wiederherzustellen, auf denen jede Gesellschaft beruht: Wahrheit und Vertrauen", schrieb Schwab./oe/DP/stw