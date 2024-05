DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: Über diese Dividende können sich Hannover Rück-Anleger freuen

Dividenden-Ausschüttung

Hannover Rück-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Hannover Rück-Dividendenauszahlung aus.

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Hannover Rück am 06.05.2024 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR beschlossen. Damit wurde die Hannover Rück-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 20,00 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Hannover Rück umfasst 768,60 Mio. EUR. Damit wurde die Hannover Rück-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 10,84 Prozent erhöht.

Hannover Rück- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung ging der Hannover Rück-Titel via XETRA bei einem Wert von 232,80 EUR aus dem Geschäft. Heute wird das Hannover Rück-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Hannover Rück-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Hannover Rück-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Hannover Rück verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 3,33 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,23 Prozent betrug.

Hannover Rück-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Hannover Rück via XETRA 74,25 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 86,71 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Allianz, Talanx) erweist sich Hannover Rück 2023 als nicht so gut wie die Konkurrenz. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Der stärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit einer Dividendenauszahlung von 15,00 EUR und einer Dividendenrendite von 13,80 Prozent.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Hannover Rück

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 8,03 EUR aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,45 Prozent steigen.

Basisinformationen zu Hannover Rück

Die Marktkapitalisierung des DAX 40-Unternehmens Hannover Rück steht aktuell bei 27,661 Mrd. EUR. Das Hannover Rück-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 14,29. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Hannover Rück einen Umsatz von 22,091 Mrd.EUR sowie ein EPS von 15,13 EUR.

