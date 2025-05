DAX 40-Wert Allianz-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Allianz-Anleger freuen

Dividenden-Ausschüttung

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Allianz-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Allianz am 08.05.2025 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 15,40 EUR beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 11,59 Prozent. Somit zahlt Allianz insgesamt 5,75 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Damit wurde die Allianz-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 16,63 Prozent vergrößert.

Allianz-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Allianz-Aktie via XETRA bei einem Wert von 372,40 EUR. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Allianz, demnach wird der Allianz-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Allianz-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Allianz-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Allianz-Papiers 5,20 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 5,70 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Allianz-Aktienkurs im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Allianz via XETRA 41,44 Prozent erhöht. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 43,41 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Hannover Rück, Talanx) zeigt sich Allianz im Jahr 2024 abgeschlagen. Neben einer Spitzen-Dividende stellt die Top-Dividenden-Aktie die Konkurrenz auch mit der höchsten Dividendenrendite in den Schatten. Zwar fällt die Ausschüttung von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit 20,00 EUR im Peergroup-Vergleich am besten aus, bei der Dividendenrendite liegt jedoch Allianz mit 5,20 Prozent vorn.

Allianz- Dividendenerwartung

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 16,73 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 4,50 Prozent fallen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Allianz

Die Dividenden-Aktie Allianz gehört dem DAX 40 an und ist an der Börse aktuell 143,446 Mrd. EUR wert. Dividenden-Aktie Allianz besitzt aktuell ein KGV von 11,74. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Allianz einen Umsatz von 137,007 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 25,20 EUR.

Redaktion finanzen.net